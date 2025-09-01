В Оренбуржье организацию оштрафовали за незаконное вознаграждение сотрудника ОАО «РЖД»

В Оренбургской области ООО «Межрегиональная топливно-сырьевая компания» признали виновным по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Организация занимается оптовой торговлей топлива. Юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, в сентябре 2023 года представитель ООО «МТСК» незаконно передал должностному лицу ОАО «Российские железные дороги» через посредников 150 тыс. руб. за «совершение в интересах юридического лица действий по обеспечению оперативной подачи и уборки вагонов, перевозивших грузы организации».

В отношении получателя взятки, посредников и лица, передавшего вятки, осуществляется уголовное преследование.

Руфия Кутляева