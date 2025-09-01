В Анапе возбуждено дело об отравлении отдыхающих парами хлора в бассейне

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту отравления детей в бассейне одного из отелей в Анапе. По данным следствия, шестеро детей были госпитализированы с признаками отравления парами хлора.

Сейчас угрозы жизни и здоровью детей нет, они выписаны из больницы, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Инцидент произошел днем 27 августа 2025 года. Правоохранительным органам стало известно о том, что гости одного из отелей в Анапе пожаловались на ухудшение здоровья после посещения бассейна, после чего их экстренно доставили в больницу. Прокуратура и следственный комитет провели проверку, по итогам которой было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

К настоящему время следователи СКР провели осмотр места происшествия, продолжается допрос свидетелей и изъятие документации. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью детей, будет установлен экспертизой, сообщили «Ъ» в СКР.

Анна Перова, Краснодар