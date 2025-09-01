Палестинцам заплатят по $5 тыс. за переезд из Газы

Живущие в секторе Газа палестинцы могут получить по $5 тыс. и, кроме того, средства на аренду жилья за пределами региона в течение четырех лет. Но только если уедут из сектора на несколько лет. Это один из пунктов обсуждаемого администрацией США плана послевоенного устройства жизни в Газе, который предполагает передачу этой территории под управление попечительского фонда во главе с США как минимум на десять лет. С этим планом ознакомилась The Washington Post.

Предложение о создании Фонда восстановления, экономического развития и преобразования Газы (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust, или GREAT Trust) было разработано совместно Boston Consulting Group и той же группой специалистов, которые создавали поддерживаемый США и Израилем Фонд гуманитарной помощи Газе. Как следует из текста плана, предлагается временно переместить более 2 млн жителей сектора: либо в другие страны, либо в защищенные зоны внутри Газы. Уезжающим в другие страны помимо единовременной выплаты и средств на аренду жилья предоставят деньги на оплату питания на год.

По оценкам авторов, отъезд обойдется на $23 тыс. дешевле в расчете на одного человека, чем размещение в защищенных зонах. А пока население Газы будет в отъезде, сектор планируется превратить в курорт, реализовывать там проекты в сфере высоких технологий, разместить дата-центры, возвести жилые комплексы. Финансироваться все это должно за счет государственных и частных инвестиций, и необходимый объем вложений в $100 млрд якобы окупится вчетверо в течение десяти лет.

Алена Миклашевская