Дело уклониста из Глазова прекращено после получения наград на службе в зоне СВО

Уклониста от срочного призыва из Глазова освободили от уголовной ответственности после получения нескольких медалей во время службы по контракту в зоне спецоперации, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

25-летнему военнослужащему инкриминировали уклонение от призывы без законных оснований (ст. 328 УК, до двух лет лишения свободы). Во время рассмотрения уголовного дела, в 2022 году, обвиняемый заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, где и продолжает находиться.

За это время солдат получил медали «За храбрость» второй степени и «Участнику специальной военной операции». Это стало основанием для освобождения подсудимого от уголовной ответственности. Такое решение принял Глазовский райсуд Удмуртии.