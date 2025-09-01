В Ставропольском крае оборот общепита снизился на 5%

С января по июль 2025 года оборот общественного питания в Ставропольском крае составил 38,4 млрд руб., что на 5,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы Северо-Кавказстата.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За первые семь месяцев текущего года общий оборот розничной торговли в регионе достиг 554,1 млрд руб., что на 2,8% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. В структуре оборота доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составила 46%, что в денежном выражении эквивалентно 254,9 млрд руб.

Оставшиеся 54% приходятся на непродовольственные товары, сумма продаж которых достигла 299,2 млрд руб.

Наталья Белоштейн