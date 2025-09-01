Первого зама главы минфина Самарской области нашли в Красноярском крае

Юлия Веселкова назначена первым заместителем министра финансов Самарской области. Об этом сообщается на сайте регионального минфина.

Чиновница является уроженкой Красноярского края. В 1998 году она окончила Красноярский государственный технический университет, и ей была присвоена квалификация «экономист» по специальности «Информационные системы в экономике».

Общий трудовой стаж Юлии Веселковой составляет 30 лет. За этот период она успела поработать в государственных органах власти федерального и регионального значения, а также в законодательной системе и коммерческой сфере.

С сентября 2020 года Юлия Веселкова была замминистра спорта Красноярского края. С мая 2022 года чиновница работала в краевом министерстве финансов.

Георгий Портнов