В Ессентуках руководителей двух стройфирм заподозрили в даче взяток чиновнику

Двух руководителей строительных организаций заподозрили в даче взяток инспектору госстройнадзора (п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ) за то, чтобы он не привлекал их к ответственности за нарушения в сфере строительства многоквартирных домов и отхождения от проета. Об этом сообщает пресс-служба СК СУ России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигуранты давали взятки инспектору с февраля 2024 года по май 2025 года. Общая сумма полученных чиновником средств составила 120 тыс. рублей.

«В отношении взяткополучателя возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении ряда преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки)»,— добавили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Белоштейн