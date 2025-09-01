Бизнес начинается со школьной скамьи

70% топ-менеджеров были отличниками в школе. А троечников среди респондентов оказалось всего 4%, выяснили аналитики консалтинговой компании Ward Howell. Треть бизнесменов считают, что именно школа формирует задатки лидера. А потеря авторитета учителя может негативно сказаться на будущих управленцах, считают опрошенные “Ъ FM” предприниматели. Чего же не хватает, по мнению бизнеса, в расписании учебных заведений? Выясняла Аэлита Курмукова.

Упор на точные науки и обществознание — без этого сложно вырастить будущих лидеров, так считает большинство опрошенных “Ъ FM” бизнесменов. Но обществознание с этого учебного года полностью исчезло из расписания 6-7 классов. И появится оно только в 8-м — один час в неделю. При этом станет больше уроков истории. Именно она помогает избежать ошибок в бизнесе, подчеркивает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Основное, что нужно глубоко изучать в школе и изучать, — это история. Потому что ничего не меняется, люди совершают одни и те же ошибки. Будущий лидер должен уметь опираться на опыт предыдущих сражений, успешных переговоров, опыта управления страной или отдельным регионом. Уверена, это самое эффективное».

Со следующего года в школах начнут изучать новый предмет. В 5-7 классе вводится «Духовно-нравственная культура». Для оптимизации нагрузки Минпросвещения предлагает сократить уроки иностранных языков. Но будущим лидерам нужны еще и системные науки, продолжает сооснователь SPLAT Global Евгений Демин: «Достаточно много внимания уделяют гуманитарным предметам, но как будто бы больше хочется точных, всего, что помогает выстраивать логику, критическое мышление и учит учиться: математика, физика, химия. В современном мире это очень важная часть, было бы хорошо, чтобы ей уделяли достаточное внимание. Как можно стать предпринимателем, самому зарабатывать, ставить цели и их достигать, то есть это было бы очень полезно для детей и подростков».

Сторонник точных наук и совладелец «Технониколь» Сергей Колесников. Будущих инвесторов, по его мнению, можно готовить уже в старших классах: «Школа никому ничего не должна, она дает шанс каждому из нас реализовать себя в этой жизни. Если мы хотим вовлечь будущее поколение в инвестирование в российские акции и российские облигации, если мы хотим увеличить фондовый рынок до 2/3 нашего ВВП, то, наверное, я бы обучал финансовой грамотности с 8 класса».

В школах редко обсуждают вопрос власти и денег. И вряд ли это упущение системы образования. Скорее, осознанный выбор, не исключают собеседники “Ъ FM”. Финансовая грамотность невозможна без понятия «ответственности», замечает основатель Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович: «Не думаю, что школа в принципе должна учить бизнесмена. Это скорее призвание, чем дисциплина. Надо учить только тех, кто этого хочет и может. Когда карьера начинается, вообще никаких пробелов не чувствуешь. Финансовую грамотность я бы скорее заменил финансовой ответственностью».

Чтобы воспитать будущих лидеров, нужна команда. А потеря авторитета учителя, которого сегодня контролируют даже родители, негативно скажется на бизнесе новых управленцев, не исключает сооснователь «Клуба Первых» Максим Карпов: «Чему нас учит школа? Школа учит подчиняться. И это важный на самом деле навык. Вопрос только в том, что преподаватели уже часто не воспринимаются как должные авторитеты. У учителя в современной действительности огромное количество обязанностей, но слишком мало прав по отношению к управлению поведением ребенка.

С одной стороны, дети выходят достаточно свободными, с другой, у них возникают огромные сложности при работе в командах, где иерархия крайне важна».

В топ-3 полезных уроков, по мнению малого и среднего бизнеса, вошла еще и физкультура. Это уже данные опроса сервиса «Мое дело». Спорт помогает расставлять приоритеты и добиваться высоких результатов.

