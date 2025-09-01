Погрузка на сети РЖД снизилась на 5,4% в августе

Погрузка на сети «Российских железных дорог» (РЖД) в августе 2025 года составила 92,2 млн т. Это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщила пресс-служба холдинга.

За восемь месяцев текущего года общий объем погрузки на сети снизился на 7,1% — до 738,8 млн т. В РЖД объяснили тенденцию влиянием внешних конъюнктурных факторов и временными структурными изменениями в экономике страны.

Среди грузов, чья перевозка значительно упала, выделяются строительные материалы (-15%), черные металлы (-17,3%), каменный уголь (-3,6%). Кроме того, отгрузка нефтяных грузов сократилась на 4,9% из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. Погрузка зерновых упала на 30,7%, что связано с низким урожаем предыдущего года и квотированием экспорта.

При этом РЖД отмечают рост экспорта на восточное направление. За январь–август 2025 года показатель увеличился на 5,1% — до 107,7 млн т. Особенно выросли поставки неугольных грузов (+6,6%, 29,8 млн т), включая удобрения (рост почти в 2 раза). Также увеличился объем перевозок черных металлов (+3,4%), железной руды (+13,5%) и грузов в контейнерах (+10%). Экспорт каменного угля на восток вырос на 4,6%.