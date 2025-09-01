За ремонт здания ИФНС РФ по Дзержинскому району Волгограда предлагают 3,2 млн

Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области объявило аукцион на текущий ремонт помещений, фасада, входной группы административного здания ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчик должен выполнить работы по ул. 51-й Гвардейской д. 38 в период с 1 декабря 2025 года по 15 января 2026 года. Гарантийный срок на них составляет 24 месяца.

В перечне работ, в частности, демонтажные работы, устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов, установка конструкций витражей из нержавеющей стали, а также блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах. Исполнитель обязуется ежедневно вывозить мусор и отходы и утилизировать их на специальных полигонах.

Извещение о закупке размещено 1 сентября. Заявки принимаются до 9 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — около 3,2 млн руб.

Павел Фролов