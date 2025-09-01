Авиакомпания «Икар» увеличит число рейсов из Уфы в Казань

Авиакомпания «Икар» увеличивает количество рейсов по маршруту Уфа — Казань, сообщила пресс-служба международного аэропорта Уфы. С 18 сентября полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190 три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и средам.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С 2 октября частота рейсов возрастет до пяти раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Авиакомпания Utair продолжает выполнять ежедневные рейсы из Уфы в Казань.

Олег Вахитов