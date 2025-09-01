13 млн россиян установили самозапреты на кредиты и займы

БКИ «Объединенное кредитное бюро» (БКИ ОКБ) подвело итоги полугода действия в РФ нормы устанавливать самозапреты на кредиты и займы. По данным БКИ ОКБ, за полгода работы сервиса россияне направили на установку самозапрета на кредиты 14,7 млн заявлений и 890 тыс. заявлений на его снятие, что означает отмену 6% ранее установленных ограничений на получение кредита.

По состоянию на 1 сентября 2025 года самозапрет установлен у 13,20 млн россиян.

Помесячная динамика показывает замедление процесса. Так, если в первый месяц действия нормы самозапрет установили более 7 млн человек, то в апреле — 1,9 млн, и далее эти цифры ежемесячно снижались. В итоге в августе опцией воспользовались всего 818 тыс. человек. А вот число заявлений на снятие самозапрета оказалось рекордным за все действие нормы — 126 тыс. заявлений, в то время как в среднем в предыдущие пять месяцев направлялось около 90 тыс. заявлений на снятие самозапрета.

По-прежнему подавляющее большинство граждан выбирают формат полного самозапрета на кредиты: 13,36 млн заявок подано на установку этого типа запрета (90,9% от общего количества заявок). На запрет онлайн-выдач в банках и онлайн-выдач в МФО было подано 634,42 тыс. заявок (4,3%). На полный запрет выдач в МФО — 233,38 тыс. заявок (1,6%). На полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 209,02 тыс. заявок (1,4%). Остальные 1,8% заявок граждане направили на установку иных сочетаний доступных типов самозапрета.

Наибольшую активность проявляют граждане в возрасте 35–45 лет, на их долю приходится 22% от общего количества оформленных самозапретов, на долю граждан 45–55 лет — 20% заявлений. 35% самозапретов установлено гражданами старше 55 лет, 13% — россиянами в возрасте 25–35 лет. На молодежь до 25 лет приходится всего 9% самозапретов.

С 1 сентября граждане смогут устанавливать через «Госуслуги» самозапрет на оформление сим-карт, в силу вступили соответствующие положения закона о противодействии телефонному мошенничеству и правил оказания услуг телефонной связи. Пользователи смогут устанавливать запреты на заключение новых договоров об оказании услуг сотовой связи через «Госуслуги» или МФЦ. Эксперты ожидают, что эта мера окажется не менее популярной.

Ксения Дементьева