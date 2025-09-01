Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Северной Осетии пропал житель Пригородного района

Сотрудники ГУ МВД России по РСО-Алания ищут 19-летнего жителя села Октябрьское Пригородного района Арсена Кабисова. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Главка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РСО-Алания

Пропавший вышел из дома утром 28 августа и по настоящее время не вернулся.

По приметам его рост 178 см, худощавого телосложения, на руках мелкие родинки.

Был одет в черные мастерку и брюки. Взял с собой ноутбук в чехле.

По словам родственников, молодой человек увлекается компьютерами.

Любую имеющуюся информацию о местонахождении Арсена Кабисова можно сообщить в дежурную часть полиции.

Наталья Белоштейн

