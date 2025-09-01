За благоустройство саратовского села Оркино предлагают 2,6 млн рублей
Администрация Новозахаркинского муниципального образования Петровского района Саратовской области объявила аукцион на благоустройство общественной территории села Оркино. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».
Исполнителю предстоит выполнить работы (плиточное покрытие) в рамках капремонта с даты заключения контракта до 30 ноября этого года по ул. Кооперативная, з/у 29д. Гарантийный срок на них составляет 60 месяцев.
Извещение о закупке размещено 1 сентября. Заявки принимаются до 8 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2,6 млн руб.