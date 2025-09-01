Щит от пыли

Специалисты опытно-производственной компании «Сибэкохим» разработали комплексные решения пылеподавления с использованием реагентов. Разработка актуальна для горнодобывающей, хлебной, дорожно-строительной отраслей.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

Инновационная технология на основе пылеподавляющих реагентов важна при добыче, производстве, перевозке и складировании сыпучих грузов. Например, при добыче и перевозке угля образуется огромное количество мелкодисперсной пыли, что вредит экологии и здоровью участвующих в данном производстве людей. Кроме того, при перевозке 60 вагонов с углем в среднем из-за выветривания теряется до 45 тонн угля, что при таком подсчете составляет один вагон ценного груза. Пылевоздушная смесь крайне небезопасна и может служить причиной пожара или взрыва. То есть задача очень актуальна.

Ученые компании разработали три типа реагентов с различными свойствами для использования на всем цикле от производства до хранения. Например, АКМ ППС образует защитную пленку и может быть использован при температуре до –10 градусов по Цельсию. При интенсивном пылении в шахтах он предотвращает накопление предельно допустимых концентраций угольной пыли в воздухе. Это значительно снижает риск профессиональных заболеваний сотрудников шахт, таких как силикоз. При этом реагент не вредит экологии: биоразлагаемость в сточных водах — не менее 96%.

Разработанные специалистами реагенты также снижают риски возгорания. Низкосортные угли, особенно бурые и длиннопламенные каменные, содержащие реакционноспособные компоненты, такие как пирит, органическую массу, и имеющие развитую поверхность, склонны к окислению кислородом воздуха. Это экзотермическая реакция, которая в больших штабелях при плохой вентиляции может привести к самонагреванию и самовозгоранию и в конечном счете может приводить к взрывам и пожарам. Реагенты же образуют инертную пленку на поверхности частиц угля, блокируя доступ кислорода к реакционным центрам, и таким образом снижается риск самовозгорания. Еще один инновационный реагент — АКМ ПВД — полезен при транспортировке сыпучих грузов и предотвращает загрязнение дорог. А реагент АКМ ПВЖ подавляет пыль при хранении и перевалке угля.

«Сегмент производства бытовой и промышленной химии переживает изменения: потребители все чаще отдают предпочтение экологичным, многофункциональным и удобным в использовании продуктам. Это создает сложности для производителей из-за высокой конкуренции и повышенных требований как со стороны покупателей, так и регулирующих органов. Важно не просто придумать что-то новое, а сделать так, чтобы это можно было производить в больших количествах и без сбоев. При разработке реагентов мы отталкивались от типа угля (бурый, каменный, антрацит), его влажности, зольности, гранулометрии, климатических условий и конкретной решаемой проблемы. Современный зеленый тренд работает и в этой сфере. Реагенты должны быть максимально безопасными для окружающей среды, биоразлагаемыми или нетоксичными. Необходимо избегать попадания реагентов (особенно солей, масел) в грунтовые воды или акваторию порта»,— рассказал генеральный директор «Сибэкохима» Андрей Исаев.

Развитие отрасли требует не только инновационных формул и экологической ответственности, но и стратегического подхода к масштабированию производств и выходу на новые рынки. И здесь у российских производителей большой потенциал. Выход на международные рынки — естественный шаг для компаний, стремящихся укрепить свои позиции и предлагать современные решения как в России, так и за рубежом. Это актуально для стран с развитой угольной промышленностью, таких как Китай, Индия, Индонезия и ЮАР.

Яна Юрова