Сезон подзатыльников

С 1 сентября онлайн-кинотеатры Start и Premier начали показывать комедийный сериал «Олдскул». На фестивале сериалов «Пилот» в этом году он получил награду в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей», а Мария Аронова, сыгравшая главную роль — учительницы математики советской закалки, была признана лучшей актрисой. Рассказывает Юлия Шагельман.

Кадр из сериала «Олдскул»

«Олдскул» — это ситком, снятый в жанре мокьюментари, особенно популярном на американском телевидении во второй половине 2000-х. Самыми заметными сериалами в этом жанре стали шедшие почти параллельно на канале NBC «Офис» (2005–2013) и «Парки и зоны отдыха» (2009–2015). В таких шоу съемка имитирует трясующуюся ручную камеру, следующую по пятам за персонажами и иногда застающую их врасплох, а сами герои то и дело ломают «четвертую стену», обращаясь напрямую к зрителям, что усиливает комический эффект.

Из более свежих примеров можно назвать «Начальную школу "Эббот"», стартовавшую на канале ABC в 2021 году и связанную с «Олдскулом» темой образования.

Правда, в отличие от авторов американского сериала, создателей «Олдскула» обычные государственные школы и тем более острые вопросы вроде бюджетов или разработки учебных программ интересуют мало.

В рядовую ГБОУ СОШ они заглядывают только в первом эпизоде, чтобы познакомить нас с Марией Петровной Трифоновой (Мария Аронова), последней обладательницей звания «Учитель года СССР». Надо отметить, что самой актрисе на момент распада СССР было 19 лет, ее героиня благодаря гриму и мешковатым костюмам выглядит старше, но максимум лет на десять, так что вряд ли бы успела обучить, как подчеркивается в сериале, поколения академиков и прочих уважаемых людей. Однако спишем эти несоответствия на художественную условность.

Марию Петровну боятся и ученики, и их родители, и директор школы, ведь ее любимые педагогические методы — это недоброе слово, а то и физическое воздействие. Но паническая атака, спровоцированная ею у старшеклассника, все-таки становится последней каплей, и заслуженного педагога провожают на пенсию. К счастью, бывший ученик (Роман Маякин), он же бывший муж ее дочери Натальи (Надежда Жарычева) и отец внучки Насти (Таисья Калинина), устраивает Марию Петровну в элитный лицей на Рублевке, где учится эта самая внучка.

В этом заведении вместо досок — интерактивные экраны, вместо журналов — планшеты, звонков нет (мантру «Звонок для учителя!» приходится забыть), двойки ставить не принято, а к ученикам обращаются на «вы». Подзатыльник, который в первый же день получает от Марии Петровны мажор-одноклассник Насти (Антон Соломатин), вызывает всеобщую панику, но не потому, что бить детей нельзя, а потому, что у всех них влиятельные родители, которые могут устроить школе неприятности.

Олдскульной математичке придется не только научиться работать в новых условиях, но и наладить отношения с дочерью и внучкой, с которыми она не общалась десять лет. Последнее сделать будет непросто, ведь Наталья, чиновница департамента образования, специально переводится в лицей завучем, «потому что мама — это зло, а зло надо остановить».

Весь юмор в сериале строится на столкновении двух миров: Мария Петровна узнает значения слов «кринж», «пранк» и «буллить», а избалованные дети впервые в жизни сталкиваются с тем, что их поступки могут иметь последствия.

Кроме того, тут имеется дрожащий за свое место директор (Павел Савинков), плетущий интриги завхоз (Игорь Хрипунов) и добродушный серб, преподающий английский,— «единственный иностранец, который здесь остался» (по иронии, играет его американец Дэниел Барнс, и это единственная действительно смешная шутка в шоу). Эта троица обеспечивает большинство комических ситуаций в первых трех сериях, где остальные учителя и ученики пока не получили возможности чем-то выделиться.

У «Олдскула» вполне есть шансы стать зрительским хитом. Кто-то вправду ностальгирует по советской школе с ее строгими порядками, кому-то приятно посмотреть, как простой человек из народа ставит на место зарвавшихся мажоров (даже если мажоры — это дети, а на место их ставят взрослые с помощью щелбанов и подзатыльников), и всех объединит капелька сентиментальных семейных ценностей. Тем же, на кого подобные приемы не действуют, Мария Петровна наверняка бы вкатила «неуд» за поведение.