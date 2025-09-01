В последнюю неделю лета в Челябинской области поймали 230 пьяных водителей

В Челябинской области за последнюю неделю лета задержали более 230 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Из них 205 человек привлечены к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Им грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тыс. руб.

Также задержаны 26 водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии. Их ждет уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, предусматривающей лишение свободы до трех лет и возможную конфискацию транспортного средства.