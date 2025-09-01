«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Сентябрь — традиционно самый плохой месяц для инвестиций на фондовом рынке. Падают и американские рынки в этом месяце. И здесь время порассуждать о тех рисках, которые могут привести к негативным тенденциям на рынке. Какие действия могут предпринять инвесторы? И на какие факторы им стоит обратить внимание в первую очередь? С подробностями — Олег Богданов.

Олег Богданов: Если американский Центробанк не снизит ставку рефинансирования, то наверняка на рынке акций в США будет очень негативная тенденция. Следующий негативный фактор, который нужно учитывать, — это европейская ситуация. Во Франции может начаться правительственный кризис (на следующей неделе будет голосование по вопросу доверия французскому правительству), который будет связан с парламентскими выборами и всеми вытекающими отсюда негативными последствиями, в том числе для курса единой европейской валюты. Эти факторы риска основные: давление Дональда Трампа на Федрезерв, инфляционные ожидания, которые могут оказаться высокими и не соответствовать ожиданиям по снижению ставки рефинансирования. Российский рынок находится в другой композиции — мы зависим больше от геополитики, от прямых взаимоотношений с Соединенными Штатами. Если будут обострения на военно-политическом фронте, то рынок будет, судя по всему, нервно реагировать. Хотя наши инвесторы уже к этому привыкли.

