Зарубежные СМИ: Что известно о плане Дональда Трампа по восстановлению Газы?

Дональд Трамп хочет взять Газу под контроль США на десять лет и переселить оттуда 2 млн человек. Это следует из 38-страничного плана, который посвящен послевоенному восстановлению сектора, пишет The Washington Post. Сейчас в администрации президента США обсуждают варианты того, как превратить Газу в «ближневосточную Ривьеру», о чем прежде публично заявлял сам Трамп. В частности, предполагается создание специального фонда Great Trust: за счет его средств в анклаве планируют построить заводы, умные города с искусственным интеллектом, а также курортную инфраструктуру. Суммарно вложения превысят $100 млрд с окупаемостью в четыре года. Еще $75 млрд пойдут на компенсации местным жителям за переезд. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

От разрушенного иранского прокси до процветающего авраамического союзника — именно так озаглавлен подробный план по восстановлению сектора Газа, с которым ознакомились источники The Washington Post. По их данным, каждый палестинец, который решит добровольно покинуть Газу, получит $5 тыс. наличными. А землевладельцам раздадут по цифровому токену — его можно либо обменять на недвижимость в одном из будущих умных городов, либо использовать для финансирования новой жизни в другом месте.

Издание подчеркивает, что в составлении документа приняли активное участие израильтяне, которые создали «Гуманитарный фонд Газы». Сейчас организация отвечает за распределение продовольствия среди жителей анклава. В среду проект обсуждался на неформальном совещании в Белом доме, на нем присутствовал и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер — бизнесмен, который курирует проекты своего тестя на Ближнем Востоке. При этом однозначного одобрения президента США план «Газа 2035» пока не получил. Один из источников сообщил The Washington Post, что Трамп «примет смелое решение», когда боевые действия закончатся. Конкретных деталей он раскрывать не стал.

В отличие от Вашингтона, в Иерусалиме пока не озвучивают свое видение будущего Газы. По крайней мере, в подробностях. Премьер Биньямин Нетаньяху лишь заявлял, что Израиль намерен взять под временный контроль территорию, свободную от «Хамаса». Сейчас в анклаве идет активная фаза операции по захвату города Газа — крупнейшего в секторе. По данным источников CNN, ЦАХАЛ намерен ограничить въезд грузовиков с гуманитарной помощью. Это якобы делается в преддверии масштабного наступления, говорят собеседники телеканала. Жители Газы пытаются укрыться в относительно безопасных южных районах анклава. Речь о миллионе беженцев. Однако там уже нет свободных мест, передает Al Jazeera со ссылкой на сотрудников ООН.

Новое наступление Израиля в Газе вызвало широкое осуждение со стороны международного сообщества. Больше всех против планов Иерусалима выступают Франция и Великобритания, они якобы намерены признать Палестину независимым государством в сентябре. В случае Лондона это может произойти во второй половине месяца, пишет The Guardian со ссылкой на источник в британском правительстве.

Кроме того, The Guardian сообщает о планах левых активистов в очередной раз попытаться прорвать блокаду Газы. «Флотилия свободы» прибудет к берегам сектора в середине сентября, говорят организаторы. По их словам, акция станет самой масштабной в истории. Среди участников — и шведская экоактивистка Грета Тунберг. В июне ее задерживали израильские пограничники, после чего заставили посмотреть фильм про последствия атаки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. На этот раз Грету Тунберг могут отправить в тюрьму для террористов, пишут израильские СМИ со ссылкой на министерство национальной безопасности еврейского государства.

