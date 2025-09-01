В Татарстане завершили капитальный ремонт десяти школ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

В Татарстане отремонтировали десять школ по нацпроекту

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ В Татарстане отремонтировали десять школ по нацпроекту

Отремонтированы школы в Казани и девяти районах Татарстана — по одному объекту в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском и Тюлячинском районах. В зданиях заменили школьную мебель, оборудование предметных кабинетов, оргтехнику, оборудование для пищеблоков и спортивных залов.

Также проведен ремонт здания учебного корпуса Сармановского аграрного колледжа и общежития Набережночелнинского политехнического колледжа в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

В ведомстве отметили, что по нацпроекту предусмотрено строительство двух новых школ в Казани и Набережных Челнах в 2025–2027 годах. В рамках нацпроекта «Семья» построят детские сады на 340 мест в деревне Куюки Пестречинского района и на 260 мест в поселке Октябрьский Зеленодольского района. В текущем учебном году отремонтированы два детских сада в Казани.

