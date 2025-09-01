Оверчук: РФ и Азербайджан работают над улучшением отношений

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что сотрудничество России и Азербайджана важно для обеих стран. По его словам, стороны работают над тем, чтобы улучшить отношения после возникшего кризиса.

«Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались»,— сказал Алексей Оверчук журналистам (цитата по ТАСС).

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. В конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не несет ответственности за ухудшение отношений между странами.