Путин участвует во встрече «ШОС плюс» в Китае

Президент России Владимир Путин участвует во встрече в формате «ШОС плюс» в китайском городе Тяньцзине. Переговоры проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян».

На заседании также присутствуют представители Армении, Азербайджана, Индонезии, Египта, Вьетнама, Турции, Монголии, Малайзии а также ООН, СНГ, ЕЭК, АСЕАН и других стран и организаций.

Встреча «ШОС плюс» организована в рамках 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Саммит проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Сегодня утром состоялось 25-е заседание Совета стран-членов ШОС. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация.

ШОС включает 10 государств. Это Россия, Китай, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В работе нынешнего двухдневного саммита также принимают участие лидеры Афганистана и Монголии, имеющих статус государств-наблюдателей. В качестве партнеров по диалогу на саммите присутствуют лидеры Азербайджана, Армении, Бахрейна, Египта, Камбоджи, Катара, Кувейта, Мальдив, Мьянмы, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Турции и Шри-Ланки. Кроме того, на саммит приглашены лидеры Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Туркменистана, руководители и представители ряда международных организаций, в том числе ООН.