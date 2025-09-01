Эрдоган заявил об успешном тестировании механизма финансирования АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что успешно завершено тестирование клирингового механизма для финансирования строительства АЭС «Аккую». По его словам, данный механизм позволит обеспечивать финансовые потоки за счет платежей компании Bota за поставки газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

«Мы добились успешных результатов на этапе тестирования клирингового механизма, который удовлетворит потребности АЭС „Аккую“ в финансировании»,— отметил господин Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь (цитата по ТАСС).

Кроме того, стороны продолжают технические переговоры по поиску альтернативных решений, которые не повредят интеграции финансовых учреждений России и Турции с международными рынками. Это, по словам турецкого лидера, позволит развивать проект без риска для общей финансовой стабильности.

«Аккую» — первая АЭС в Турции, которая будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1,2 тыс. МВт каждый. Создание проекта полностью финансирует российская сторона. В декабре 2023 года первый энергоблок станции получил разрешение на ввод в эксплуатацию.