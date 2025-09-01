Культурный путеводитель: афиша Саратова на сентябрь

С наступлением осени культурные учреждения Саратова предлагают множество новых разнообразных мероприятий. «Ъ — Средняя Волга» расскажет о наиболее интересных событиях.

Театр кукол «Теремок» 4 сентября представит премьеру по роману Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». 18 сентября покажут «Дядю Степу» по произведениям Сергея Михалкова. Театр «Грани» 26 и 27 сентября проведет вечер современного танца с двумя спектаклями: «нрсдер» и «Как тогда».

В театре оперы и балета начнется 223-й сезон с оперы «Повесть о настоящем человеке» и балета «Медный всадник». Ярославский театр драмы имени Федора Волкова на гастролях в саратовском театре драмы имени Слонова представит «Венецианских близнецов» 10 сентября, «Когда мы женаты» 11 сентября и «Айвазовский. Три стихии» 12 сентября.

В Радищевском музее до конца сентября проходит выставка детского творчества «Попутный ветер. Боголюбовский рейд». В музее имени Федина 2 сентября откроется выставка Романа Кирина «Путь сердца». 5 сентября в Радищевском музее состоится программа «Знаменитые кинокомпозиторы», где прозвучит музыка из фильмов «Гладиатор» и «Король Лев».