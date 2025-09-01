Между Финляндией и Эстонией прервана передача электроэнергии по Estlink 1

Передача электроэнергии по подводному кабелю EstLink 1, соединяющему Финляндию и Эстонию, временно приостановлена. Причиной стала неисправность на трансформаторной подстанции в финском Эспоо. Об этом сообщает ERR со ссылкой на электросетевую компанию Fingrid.

Сбой произошел в 05:46 мск в понедельник. Линия будет отключена как минимум до конца дня. Fingrid уточняет, что срок простоя может измениться после детального выяснения причин неисправности.

EstLink 1 — подводный кабель постоянного тока высокого напряжения длиной около 105 км. Введен в эксплуатацию в 2007 году. Пропускная мощность линии — 350 МВт. С 25 по 29 августа EstLink 1 отключали для планового технического обслуживания. Между Финляндией и Эстонией проложена также EstLink 2, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Существует и проект EstLink 3, который планируется завершить к 2035 году.