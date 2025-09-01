В Новоалександровском районе 65-летнего рецидивиста осудили за избиение сына

В Новоалександровском районе осудили 65-летнего жителя хутора Чапцев. Его признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. При этом обвиняемый ранее уже был судим.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в марте 2025 года подсудимый поссорился со своим сыном. Конфликт перерос в потасовку и обвиняемый избил сына. В результате он сломал несовершеннолетнему четыре пальца правой руки.

Суд назначил 65-летнему обвиняемому наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Хоперская