«Биннофарм Групп» поддержала детей сотрудников и воспитанников детских домов в День знаний

Одна из ведущих российских фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» традиционно реализовала ряд социальных инициатив, приуроченных ко Дню знаний. Мероприятия были направлены на поддержку сотрудников компании, их детей, а также воспитанников подшефных детских домов и социальных учреждений.



В рамках заботы о сотрудниках компания оказала адресную материальную помощь более 200 работникам производственных площадок и головного офиса, чьи дети в этом году пошли в первый класс или в семьях которых есть мобилизованные. Кроме того, для всех родителей первоклассников 1 сентября был предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день.

Параллельно участники молодежного проекта компании «ДВИЖ» организовали сбор канцелярских товаров среди сотрудников для детей из подшефных детских домов и социальных учреждений в Кургане, Подмосковье и Ставрополе. Собранные наборы были переданы воспитанникам к началу нового учебного года.

Также 1 сентября состоялось торжественное открытие обновленного пространства и праздник для воспитанников «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» (г. Протвино), где проживают и проходят реабилитацию дети-инвалиды. Капитальный ремонт коридора был реализован в рамках победы в корпоративном конкурсе «Дари добро».

«Для нас стало доброй традицией встречать 1 сентября как праздник, наполненный не только знаниями, но и реальной, ощутимой поддержкой. Мы стремимся помочь нашим сотрудникам в важный для их семей этап и с особым теплом заботимся о детях из подшефных учреждений. Особенно приятно, что к нашим корпоративным инициативам активно присоединяются сотрудники-волонтеры и активисты из молодежного проекта ДВИЖ. Благодаря общим усилиям в этом году нам удалось сделать День знаний по-настоящему ярким и запоминающимся для большого числа ребят», - Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп».

