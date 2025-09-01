Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трагедия 1 сентября

21 год назад террористы захватили школу в Беслане

1 сентября 2004 года, в школе №1 Беслана произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории России. Террористы взяли в заложники более 1100 человек — учеников, их родственников и преподавателей. 3 сентября силовики провели штурм здания, в результате которого удалось освободить большинство пленников. Жертвами стали 334 человека. Среди погибших — 186 детей. В фотогалерее «Ъ-Кавказ» — хроника трех трагических дней.

Во время линейки 1 сентября 2004 года в школу №1 в Беслане ворвались террористы. Им удалось взять в заложники 1100 человек. Боевики требовали освободитьё арестованных за территории в Ингушетии, а также вывести войска из Чечни

Во время линейки 1 сентября 2004 года в школу №1 в Беслане ворвались террористы. Им удалось взять в заложники 1100 человек. Боевики требовали освободитьё арестованных за территории в Ингушетии, а также вывести войска из Чечни

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Во время линейки 1 сентября 2004 года в школу №1 в Беслане ворвались террористы. Им удалось взять в заложники 1100 человек. Боевики требовали освободитьё арестованных за территории в Ингушетии, а также вывести войска из Чечни

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Спустя два дня при штурме погибли 334 человека, из них 186 детей

Спустя два дня при штурме погибли 334 человека, из них 186 детей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заложники находились в спортзале школы. Только из котельной учебного заведения удалось вывести 15 человек, которые спрятались при нападении боевиков

Заложники находились в спортзале школы. Только из котельной учебного заведения удалось вывести 15 человек, которые спрятались при нападении боевиков

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Вокруг школы стояло вооруженное оцепление из военных и местных мужчин

Вокруг школы стояло вооруженное оцепление из военных и местных мужчин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 сентября бывший президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из школы 26 женщин и детей

2 сентября бывший президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из школы 26 женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

3 сентября на чердаке спортзала начался пожар и спецназ начал штурм здания

3 сентября на чердаке спортзала начался пожар и спецназ начал штурм здания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

К 17:00 бой затих и началась эвакуация заложников

К 17:00 бой затих и началась эвакуация заложников

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Боевая операция прекратилась к вечеру, террористы были уничтожены

Боевая операция прекратилась к вечеру, террористы были уничтожены

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Раненными оказались около 600 человек

Раненными оказались около 600 человек

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Люди увозили раненных на своих машинах, так как скорых не хватало

Люди увозили раненных на своих машинах, так как скорых не хватало

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Всего было убито 31 террорист, участвовавших в захвате школы

Всего было убито 31 террорист, участвовавших в захвате школы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Единственного выжившего боевика Нурпашу Кулаева в 2006 году приговорили к пожизненному заключению

Единственного выжившего боевика Нурпашу Кулаева в 2006 году приговорили к пожизненному заключению

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Полевой командир Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за захват школы, был уничтожен в Ингушетии в 2006 году

Полевой командир Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за захват школы, был уничтожен в Ингушетии в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Погибших заложников начали хоронить 5 сентября

Погибших заложников начали хоронить 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Всех погибших в теракте похоронили на одном кладбище, который получил название «Город ангелов»

Всех погибших в теракте похоронили на одном кладбище, который получил название «Город ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

После трагедии школу обнесли забором. Здесь был построен православный храм. В спортзале на стенах висят фотографии погибших

После трагедии школу обнесли забором. Здесь был построен православный храм. В спортзале на стенах висят фотографии погибших

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

Спортзал школы №16 где террористы удерживали заложников, накрыли куполом золотистого цвета

Спортзал школы №16 где террористы удерживали заложников, накрыли куполом золотистого цвета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

В Беслане ежегодно проходят вахты памяти по жертвам теракта

В Беслане ежегодно проходят вахты памяти по жертвам теракта

Фото: Сергей Меняйло

Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2024 года побывал на кладбище «Город ангелов»

Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2024 года побывал на кладбище «Город ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В Беслане учебный год у школьников начинается 4 сентября, потому что первого числа здесь — День скорби. Утром 1 сентября 2025 года в Беслане началась траурная церемония во дворе школы № 1

В Беслане учебный год у школьников начинается 4 сентября, потому что первого числа здесь — День скорби. Утром 1 сентября 2025 года в Беслане началась траурная церемония во дворе школы № 1

Фото: Сергей Меняйло

Следующая фотография
1 / 19

Спустя два дня при штурме погибли 334 человека, из них 186 детей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Заложники находились в спортзале школы. Только из котельной учебного заведения удалось вывести 15 человек, которые спрятались при нападении боевиков

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Вокруг школы стояло вооруженное оцепление из военных и местных мужчин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

2 сентября бывший президент Ингушетии Руслан Аушев вывел из школы 26 женщин и детей

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

3 сентября на чердаке спортзала начался пожар и спецназ начал штурм здания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

К 17:00 бой затих и началась эвакуация заложников

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Боевая операция прекратилась к вечеру, террористы были уничтожены

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Раненными оказались около 600 человек

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Люди увозили раненных на своих машинах, так как скорых не хватало

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Всего было убито 31 террорист, участвовавших в захвате школы

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Единственного выжившего боевика Нурпашу Кулаева в 2006 году приговорили к пожизненному заключению

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Полевой командир Шамиль Басаев, который взял на себя ответственность за захват школы, был уничтожен в Ингушетии в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Погибших заложников начали хоронить 5 сентября

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Всех погибших в теракте похоронили на одном кладбище, который получил название «Город ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

После трагедии школу обнесли забором. Здесь был построен православный храм. В спортзале на стенах висят фотографии погибших

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

Спортзал школы №16 где террористы удерживали заложников, накрыли куполом золотистого цвета

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

В Беслане ежегодно проходят вахты памяти по жертвам теракта

Фото: Сергей Меняйло

Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2024 года побывал на кладбище «Город ангелов»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В Беслане учебный год у школьников начинается 4 сентября, потому что первого числа здесь — День скорби. Утром 1 сентября 2025 года в Беслане началась траурная церемония во дворе школы № 1

Фото: Сергей Меняйло

Новости компаний Все