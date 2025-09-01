Трагедия 1 сентября
21 год назад террористы захватили школу в Беслане
1 сентября 2004 года, в школе №1 Беслана произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории России. Террористы взяли в заложники более 1100 человек — учеников, их родственников и преподавателей. 3 сентября силовики провели штурм здания, в результате которого удалось освободить большинство пленников. Жертвами стали 334 человека. Среди погибших — 186 детей. В фотогалерее «Ъ-Кавказ» — хроника трех трагических дней.
Во время линейки 1 сентября 2004 года в школу №1 в Беслане ворвались
террористы. Им удалось взять в заложники 1100 человек. Боевики требовали освободитьё арестованных за территории в Ингушетии, а также вывести войска из Чечни
Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ