Трагедия 1 сентября

Во время линейки 1 сентября 2004 года в школу №1 в Беслане ворвались террористы. Им удалось взять в заложники 1100 человек. Боевики требовали освободитьё арестованных за территории в Ингушетии, а также вывести войска из Чечни



Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ