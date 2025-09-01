Соцфонд начал прием заявлений от студенток на пособие по беременности

Социальный фонд России начал прием заявок на оформление пособия по беременности и родам для студенток, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда. Раньше заявления студенток принимали учебные заведения в каждом регионе, с 1 сентября услуга предоставляется на федеральном уровне.

Сегодня вступили в силу правительственные поправки, изменившие механизм расчета пособия для обучающихся. Теперь сумму средств будут рассчитывать исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не из стипендии. При внесении поправок в правительстве сообщали, что средний размер пособия по стране составит 90,2 тыс. руб.

Полина Мотызлевская