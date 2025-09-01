На энергоблоке №5 Нововоронежской АЭС стартовал плановый ремонт с элементами модернизации

29 августа 2025 года в 21:37 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР*) в соответствии с годовым графиком. Его длительность составит порядка пяти недель, после чего энергоблок будет снова включен в сеть.

Фото: Роман Пышкин, Управление коммуникаций НВ АЭС

За это время специалистам АЭС и подрядной организации «Атомэнергоремонт» предстоит выполнить текущий, средний и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования. Помимо этого, будет осуществлена перегрузка активной зоны реактора: часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие.

Также в рамках планово-предупредительного ремонта будет проведена модернизация схемы защиты по повышению вибрации турбоагрегата и электрической схемы нормальной эксплуатации, внедрена автоматизированная система контроля состояния защитной оболочки и система виброшумовой диагностики реакторной установки, произведена замена пневмоприводной локализующей арматуры.

«Постоянно совершенствуя наши методики, мы ежегодно стремимся повышать и качество, и скорость ремонтных работ. Предстоящие работы на энергоблоке №5 — это ключевой элемент в поддержании безопасной и высокоэффективной работы атомной станции», — подчеркнул заместитель главного инженера по эксплуатации 3-й очереди Нововоронежской АЭС Александр Кулаков.

В настоящее время энергоблоки № 4, 6 и 7 работают в штатном режиме и несут нагрузку 2 711 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВ АЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения атомной станции соответствует значениям естественного природного фона на территории Воронежской области.