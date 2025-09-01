Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гурманские будни

Центровое бистро

Новый проект Евгения Викентьева Centrale Bistro открылся на так называемой второй линии Большой Никитской, в Брюсовом переулке. Евгений — известный российский шеф-повар, чей стиль можно описать как интеллигентная современная кухня. Он не просто талантливый кулинар, но и в некотором роде художник — с широкой насмотренностью и обширным опытом.

Евгений Викентьев

Евгений Викентьев

Ранее он был шефом в «Белуге», где в 2022 году получил звезду Michelin, совладельцем знакового для Петербурга ресторана Hamlet & Jacks, который задал новое направление в гастрономии Северной столицы, а также шефом в богемном проекте «Винный шкаф». Кроме того, он владел рестораном Cell в Берлине. В начале своей карьеры Викентьев перенимал опыт в итальянском ресторане Il Palazzo у шефа Джузеппе Ричебуоно и стажировался у Альберта Адриа. Позже он много путешествовал, что сформировало его собственный взгляд на гастрономию. Bistro Centrale — современное космополитичное бистро, которое могло бы органично вписаться в любой мегаполис. Меню здесь действительно авторское и отражает не только опыт профессионала, но и путешественника Викентьева.

В лаконичном интерьере с элементами позднесоветской архитектуры и винтажными деталями подается интеллектуальная кухня, дополненная смелой винной картой и классикой коктейлей от Ивана Саблина. Согласно пресс-материалам, в Centrale встречаются французские, итальянские и испанские мотивы. Однако также прослеживается отсылка к одной из самых модных сейчас кухонь мира — перуанской, что связано с поездкой шефа в Перу. Меню делится на стандартные разделы, основанные на сезонных продуктах, и будет меняться регулярно. Это, впрочем, не касается «знаковых» блюд Викентьева, которые кочуют из проекта в проект.

Печеный баклажан, соус сальса негра, кедровый орех, хуакатай

Печеный баклажан, соус сальса негра, кедровый орех, хуакатай

Тонато видело, тунец блюфин, кедровый орех, мята

Тонато видело, тунец блюфин, кедровый орех, мята

Печеный баклажан, соус сальса негра, кедровый орех, хуакатай

Тонато видело, тунец блюфин, кедровый орех, мята

Среди закусок — нежнейший, почти текучий паштет из печени цыпленка с нектарином и эстрагоном на бородинском хлебе с клюквой. Стоит попробовать оливки с огня, приготовленные на ольховой щепе с шалфеем, лимонной цедрой и чесноком — авторский маринад. Из редких деликатесов — хамон «пата негра», произведенный из особой породы иберийских свиней. Среди signature-блюд — тонато вителло с японским тунцом блюфин, соусом демиглас, кедровыми орехами, мятой и каперсами. Эскабече из лангустинов — насыщенная закуска, где креветки маринуются с хреном, готовятся су-вид (за счет чего остаются упругими, текстурными и сочными) и подаются в пряном соусе с кинзой, огурцом, авокадо и маслом из лангустина. В разделе горячего — насыщенное и тягучее классическое итальянское ризотто с чернилами каракатицы, осьминогом и хамоном «пата негра», палтус с цветной капустой и грибами эноки в соусе-пене из копченой грудинки. Также представлены фирменные блюда шефа — пельмени с копченой щукой, фуа-гра в грибном бульоне с сеном и киевская котлета с фуа-гра. Винная карта включает концептуальные разделы с винами от прогрессивных производителей. В Act of hedonism — популярные хиты, в Fucking fabulous — трендовые винные редкости, а в ироничный Shame нарочито добавлено просекко.

Брюсов переулок, дом 11, строение 1

Ежедневно, с 18:00 до 23:00

Высокий гастрономический словарь «Коммерсантъ Стиль»: прожарка мяса

Степень прожарки не просто вкусовая прихоть, а баланс текстуры, аромата и уважения к продукту. Особенно это важно для говядины, где правильная термообработка помогает раскрыть вкус.

Степени прожарки мяса

Степени прожарки мяса

Фото: Getty Images

Степени прожарки мяса

Фото: Getty Images

Самая известная премиальная мраморная говядина вагю требует деликатного подхода: выше medium ее можно пересушить, оптимально — medium rare, когда жир плавится, насыщая мясо сочностью. Огромный флорентийский стейк — классика тосканской кухни, готовится на кости из мяса породы кьянина. Из-за плотной структуры и большого веса (свыше 1 кг) его жарят по 3–4 минуты с каждой стороны, подают почти сырым, чтобы сохранить сок, аромат костра и нежность филе миньон — самая нежная часть говядины, допускает прожарку до medium, но лучше ограничиться rare или medium rare для сохранения сочности и сладковатых нот. Корейка барашка — деликатес, который при rare сохраняет сливочный вкус и аромат трав. Профессионалы считают, что чем выше качество мяса, тем ниже нужна прожарка. В премиум-сегменте well done — признак непонимания продукта.

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent

Ресторан Regent славится тем, что сюда попадают одни из лучших в России отрубов мяса и к нему относятся особенно бережно. В любом разрезе, будь то стейк или что-то иное, всегда можно увидеть тот самый чуть розоватый оттенок мяса, как на картинах фламандских художников. Здесь подают ребра, приготовленные на открытом огне, «Асадо», крупный мясистый стейк на кости кот-де-беф с небольшой жировой прослойкой или стриплойн на кости. Оба вида мяса лучше заказывать rare или medium rare. Флорентийский стейк, который в Москве считается редкостью, можно попробовать в Cihan Turkish Steak & Kebab.

Ольга Карпова

