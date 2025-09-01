Зарубежный фильм стал самым кассовым в Ярославской области в августе

В Ярославской области впервые за долгое время самым кассовым стал фильм иностранного производства. В августе 2025 года австралийско-американский хоррор «Одно целое» собрал в регионе 1,3 млн руб. и 3,6 тыс. зрителей. Картина вышла в прокат 31 июля. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Одно целое"

Фото: Вольга Кадр из фильма "Одно целое"

Фото: Вольга

Этот же фильм занимает первую строчку во всероссийском топе — хоррор за месяц собрал 141 млн руб.

На втором месте в регионе — комедия «На деревню дедушке». Фильм лидировал по сборам в Ярославской области в июне и июле. В августе эту картину посетили 4,2 тыс. зрителей при сборах в 1,2 млн руб.

Закрывает тройку лидеров по сборам семейный фильм «Мой папа — медведь». В Ярославской области кинотеатры собрали 1,2 млн руб. и 4,4 тыс. зрителей. Именно эта картина собрала больше всего зрителей в регионе, по данным ЕАИС.

Алла Чижова