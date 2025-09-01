В Башкирии возбудили дело по факту падения с высоты 12-летнего артиста цирка

Нефтекамский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Днем 30 августа в Нефтекамске во время репетиции 12-летний артист прибывшей в город цирковой группы при прохождении по канату с шестом упал с высоты около 11 м. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следствие оценит действияя ответственных за обеспечение безопасности при проведении репетиции и правомерность допуска несовершеннолетнего к исполнению циркового номера, отметили в ведомстве.

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, школьник находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. В городскую больницу Нефтекамска, где находится пострадавший, выезжал врач-реаниматолог РДКБ для проведения консультации. Пациента поставили на учет санитарной авиации. Айрат Рахматуллин отметил, что родители пострадавшего — артисты цирка.

Майя Иванова