В Омске будут судить врача, помогавшего призывникам избежать службы в армии

58-летний врач-эндоскопист, помогавший омским призывникам избежать службы в армии, ответит перед судом. Дело будет рассмотрено в особом (упрощенном) порядке, поскольку медик заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказали в объединенной пресс-службе судов Омской области.

По версии следствия, врач с сообщниками за деньги оказывали помощь военнослужащим в уклонении от службы. Медик вводил эндоскоп через ротовую полость пациента и повреждал стенки желудка методом электрокоагуляции. «Это приводило к образованию искусственных язвенных поражений, на основании которых позже выставлялись диагнозы и выдавались медицинские заключения, освобождавшие от призыва»,— говорится в деле. Также он давал советы своим клиентам относительно дальнейших шагов, необходимых для официального подтверждения диагноза и последующего освобождения от службы.

Врачу предъявили обвинение по ч.3. ст. 339 УК РФ (пособничество в уклонении военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы путем нанесения повреждений, совершенное в составе организованной группы, в период мобилизации). Уголовное дело насчитывает шесть эпизодов.

Илья Николаев