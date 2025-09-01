На благоустройство территории у здания Курултая в Уфе потратят 75 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» заключило контракт на благоустройство территории, прилегающей к зданию Курултая на улице Заки Валиди, 40 с ООО «Арт Ремстрой». Компания предложила исполнить его на 18% дешевле начальной цены (91,6 млн руб.), за 75,12 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. На контракт претендовали еще три участника аукциона, предлагавшие выполнить работы за 75,57 млн, 81,07 млн и 85,19 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

До ноября подрядчик должен демонтировать тротуар и бордюры, установить малые архитектурные формы, провести наружное электроосвещение и озеленение, уложить светодиодную брусчатку с цветным принтом, а также брусчатку из гранита, гранита Габбро, Саянского мрамора. Также требуется вырубить старые деревья и высадить девять лип и 20 елей, разбить цветник из многолетних цветов и так далее.

ООО «Арт Ремстрой» зарегистрировано в Омске в мае 2007 года. Компания занимается дорожным строительством. Владельцем является Карен Мартоян. В 2024 году при выручке 2,1 млрд руб. чистая прибыль составила 12,5 млн руб.

Майя Иванова