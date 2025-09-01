Страны ШОС договорились о развитии сотрудничества в области электронной торговли

На 25-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, лидеры стран-участниц подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере электронной торговли и цифровой экономики. Эти цели закреплены в принятой Тяньцзиньской декларации.

В документе подчеркивается важность сокращения разрыва в уровне развития цифровой экономики между развитыми и развивающимися странами. В числе приоритетов — развитие цифровой торговой инфраструктуры и формирование благоприятных условий для электронного бизнеса внутри союза.

Государства-члены отметили предложение создать Программу сотрудничества в области электронной торговли, которая позволит систематизировать усилия и определить конкретные шаги для реализации совместных проектов. Кроме того, был поддержан замысел об учреждении механизма ШОС по экспортному кредитованию и привлечению инвестиций, что станет дополнительным инструментом стимулирования экономического роста и укрепления торговых связей.