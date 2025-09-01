Заупокойная служба по жертвам бесланской трагедии пройдет 3 сентября

В Северной Осетии пройдут памятные мероприятия, посвящённые 21-й годовщине теракта в бесланской школе № 1. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Сергей Меняйло / t.me Фото: Сергей Меняйло / t.me Следующая фотография 1 / 2 Фото: Сергей Меняйло / t.me Фото: Сергей Меняйло / t.me

«В Осетии наступают дни, когда сердце сжимается от боли и памяти. Дни, которые мы чтим в молчании и слезах»,— написал руководитель республики.

1 сентября 2004 года террористы захватили первую школу Беслана, взяв в заложники детей, родителей и учителей. В результате трагедии погибли 334 человека, из них 186 детей.

Программа мемориальных событий началась 1 сентября с траурной церемонии во дворе школы № 1. В 11:00 в Международном культурно-патриотическом центре «Беслан. Школа № 1» состоится презентация первого этапа экспозиции. В 13:00 пройдёт пресс-конференция «Матерей Беслана», а в 19:00 во дворе школы зажгут свечи в память о погибших.

3 сентября в 9:30 состоится Божественная литургия. В 13:05 начнётся траурная церемония с минутой молчания по всей Северной Осетии. Затем пройдёт крестный ход с портретами погибших, в 14:30 — возложение цветов на мемориальном кладбище «Город ангелов». Завершится день заупокойной службой в 15:30.

Власти приглашают жителей Беслана поддержать родственников и близких погибших при теракте.

1 сентября 2004 года, в школе №1 Беслана произошла одна из самых страшных трагедий в современной истории России. Террористы взяли в заложники более 1100 человек — учеников, их родственников и преподавателей. 3 сентября силовики провели штурм здания, в результате которого удалось освободить большинство пленников. Жертвами стали 334 человека.

Тат Гаспарян