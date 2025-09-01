В Краснодаре сотрудник салона связи оформлял номера без ведома владельцев

Сотрудник офиса продаж услуг сотовой связи в Краснодаре подозревается в неправомерном доступе к компьютерной информации о клиентах. По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, злоумышленник незаконно переоформил 70 абонентских номеров с одних граждан на других, получая за каждый номер по 200 руб. от неизвестных организаторов криминальной схемы.

По данным полиции, 24-летний житель Краснодарского края через один из мессенджеров получил предложение о дополнительном заработке. Молодой человек согласился и внес изменения в базу данных оператора сотовой связи о передаче абонентских номеров другим владельцам. При этом настоящие абоненты оператора сотовой связи не оповещались об этой операции и не давали согласия на отключение номера.

Факты незаконного доступа к информации о клиентах компании — сотового оператора выявило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Краснодарскому краю. В случае признания злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения») ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Анна Перова, Краснодар