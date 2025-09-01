Красноярца осудили за финансирование запрещенного террористического движения

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноярского края по делу о финансировании экстремистской организации «Артподготовка» (признана на территории РФ террористической и запрещена). Подсудимому назначили 10 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2016 года фигурант дела просматривал видеоматериалы движения «Артподготовка» (признано на территории РФ террористическим и запрещено), созданное оппозиционером Вячеславом Мальцевым (признан иноагентом и включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). С 2019 года, считают правоохранители, красноярец начал финансировать деятельность движения.

При этом ему было известно о том, что с 2017 года движение «Артподготовка» признано экстремистским. В последующем, в сентябре 2021 года, организацию внесли в реестр террористических и запретили на территории России. Несмотря на это мужчина продолжал перечислять средства движению.

Всего следствием установлено 13 денежных переводов в период с 1 сентября 2021-го по 5 августа 2024 года.

Александра Стрелкова