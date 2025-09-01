Страны ШОС осудили действия, приведшие к гуманитарной катастрофе в Газе

Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) осудили действия, ставшие причиной катастрофической ситуации в секторе Газа. В тексте Тяньцзинской декларации по итогам саммита они отметили, что необходимо предоставить доступ к гуманитарной помощи жителям региона.

«Государства-члены, вновь выражая глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией палестино-израильского конфликта, решительно осуждают действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения и катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа»,— сообщили в документе.

Единственным возможным способом обеспечить мир на Ближнем Востоке страны ШОС назвали «всеобъемлющее и справедливое» урегулирование конфликта в Палестине.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине проходит саммит стран ШОС. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств. В рамках визита в Китай российская делегация планирует провести свыше десятка встреч.