Детекторы видеоаналитики «Ростелекома» стали частью выставки разработок инновационных центров НГУ

«Ростелеком» представил детекторы видеоаналитики для цифровых регионов на выставке разработок инновационных центров НГУ, которая стала частью программы «Технопрома-2025». Презентация состоялась в рамках рабочего визита в университет Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Было озвучено, что ПАО «Ростелеком» выступает индустриальным партнером НГУ. Сотрудники университета создают по заказу провайдера около двух десятков детекторов для городских систем видеонаблюдения — все устройства работают на базе технологий искусственного интеллекта.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«НГУ обладает всеми необходимыми ресурсами для работы с большими данными и обучения нейросетей. Совместные разработки умных устройств для организации городской среды мы начали в 2024 году, и уже сейчас они проходят стадию интеграции с программным обеспечением “Ростелекома” для запуска в промышленную эксплуатацию».

Задачи видеодетекторов разные: часть устройств учится определять силуэты и черты человека, анализировать поведение, часть — выявлять запрещенные предметы, распознавать транспортные средства и нарушения правил дорожного движения. Предполагается, что внедрение их в системы видеонаблюдения позволит значительно повысить уровень комфорта и безопасности жителей региона.

Михаил Федорук, ректор НГУ, академик РАН:

«Сотрудничество НГУ и компании “Ростелеком” является примером того, как технологии, созданные в университете, находят применение в стратегически важных отраслях и внедряются в реальную практику. Важно, что в таких проектах участвуют и студенты университета, у которых есть возможность уже во время обучения начать работать над задачами индустриальных партнеров».

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» собрал ведущих экспертов, ученых и предпринимателей из более чем 40 стран мира, а также представителей регионов России. Тема мероприятия в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые составляющие технологического лидерства».

