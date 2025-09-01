Три мирных жителя пострадали из-за атак БПЛА в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в белгородском райцентре Борисовка. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Из-за удара БПЛА по грузовику были ранены двое мирных жителей. Бойцы подразделения «Орлан» доставили их в Борисовскую центральную райбольницу (ЦРБ). Врачи выявили у одного из пациентов множественные осколочные ранения рук, минно-взрывную травму. Его переводят в горбольницу №2 в облцентре. У второго пострадавшего обнаружили перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги. Ему проводят операцию, состояние оценивается как тяжелое.
Еще один человек получил тяжелые ранения от удара беспилотника по легковому автомобилю. Сотрудники Росгвардии доставили его в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения рук и ног.