Под Пензой возбудили дело против подростка из Тверской области за мошенничество

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении 16-летнего жителя Тверской области уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в июне этого года фигурант решил заработать денег, присоединившись к мошеннической схеме. В ходе переписки в интернете он получил информацию об адресе 78-летнего мужчины и приехал в Пензу. Подросток сказал пенсионеру, что якобы является сотрудником ФСБ, и отметил, что потерпевшему нужно передать ему 3 млн руб.

За курьерские услуги фигуранту предстояло получить 75 тыс. руб. При этом пенсионер связался с полицейскими, которые задержали подростка.

Павел Фролов