В Самарской области детсад ввели в эксплуатацию только после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 1 сентября, после вмешательства надзорного ведомства в селе Красноармейское Красноармейского района введен в эксплуатацию детский сад «Огонек». Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Работы по выполнению капитального ремонта на объекте в рамках законченного муниципального контракта выполняло ООО «СТТ». Подрядчик допустил нарушение сроков исполнения договорных обязательств, в связи с чем по требованию надзорного ведомства муниципальный контракт с ним был расторгнут.
В конце августа при участии районной прокуратуры заказчиком были приняты все основные и дополнительные работы, выполненные новым исполнителем в рамках муниципального контракта, в том числе устранены недостатки, ранее допущенные недобросовестным подрядчиком.
«Детское учреждение введено в эксплуатацию и сегодня открыло двери для своих воспитанников»,— резюмировали в прокуратуре.