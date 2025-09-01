Цены растут как ужаленные

Натуральный мед может на четверть вырасти в цене и стать редкостью на полках сетевой розницы. Во всяком случае, с такими ожиданиями в осенний сезон входят отраслевые объединения пчеловодов. Предпосылок у тренда несколько — засуха в одних регионах и дожди в других, кроме того, перепись пчел и вступившие в силу требования к медовой продукции. Насколько обоснованы опасения пасечников и пчеловодов-промышленников? Выяснял Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Требования Россельхознадзора теперь предполагают, что каждая пчелиная семья подлежит учету. На каждом улье должна появиться табличка с уникальным номером или штрих-кодом. Сведения о поголовье черно-желто-полосатых будут внедрены в ветеринарную информационную систему «Хорриот». Кроме того, в этом году в 2,5 раза подорожали анализы, которые делают для меда. Не подешевели и расходники — вдвое выросла стоимость рамок для сот в ульях.

Советник главы Союза пчеловодов России Дмитрий Захарчук говорит, что закупочные цены на мед неминуемо поднимутся, и причина тому — сюрпризы погоды от Крыма до Сибири: «Картина будет ясна где-то в течение месяца. Цена на мед в этом году поднимется на 20-25%. Последние дожди в некоторых местах прошли в апреле, в некоторых — в мае. В Краснодарском крае ситуация обратная — ливни. В среднем по Крыму мы брали 40-50 кг на пчелосемью. В этом году у кого-то 1 кг, у кого-то 3 кг, у некоторых вообще ничего. Мы сейчас спасаем пчел, подкормку делаем, чтобы сохранить пасеки. То, что пчелы принесли весной, они вынуждены были кушать до сентября. В тайге и Сибири только заканчивается медосбор, сейчас идет полным ходом откачка. Ситуация тоже плачевная — меда практически нет.

Рынок и в ритейле, и на крупных ярмарках заполнен так называемым купажным продуктом. И ситуация, когда липовый мед является липовым сразу в двух смыслах, характерна не только для мелкой и слабоконтролируемой розницы, говорит владелица крупной пасеки, представитель союза «Промышленные пчеловоды России» Вероника Далецкая. По ее словам, закупщики не слишком разборчивы в сортах меда, и усилия государства по цифровизации жужжащих вполне ко времени:

«Существует проблема смешивания дешевого меда и дорогостоящего. Туда добавляется некоторое количество, например, подсолнуха, и это еще в хорошем случае.

У подсолнуха цена сейчас в опте порядка 130 руб. Потребитель, привыкший покупать мед в подобных местах, говорит, мол, нет, почему у вас так дорого стоит. В реальности килограмм меда с лугового разнотравья в Тверской области, где у меня пасека, в среднем стоит 800 руб. за килограмм. Если вы посмотрите цены в магазинах, вы увидите там мед в районе тех же 800 руб. в самой красивой упаковке».

Собеседники “Ъ FM” допускают, что часть пчеловодов уйдет в тень. Впрочем, некоторые предпочитают быть в фокусе и повышают отдачу от своего бизнеса не за счет патоки и фруктозы, а при помощи мультимедийных технологий. За рождением меда можно следить в реальном времени, например, удаленно арендовав облачный улей на Кубани, говорит основатель сервиса «Пчелошеринг» Артем Жаров. Свою бизнес-модель с девизом «Лучше меда — только пчелы» он называет «майнингом меда»: «Помимо того, что мы делаем классный экологичный мед, мы еще все это снимаем на камеры. У каждого улья есть личный кабинет. За ним наблюдают покупатели, есть онлайн-трансляции с пасеки круглосуточно.

Мы максимально прозрачно сделали, чтобы люди увидели, как мы заморачиваемся, и подумали: "Они столько вложили труда и сил, точно не будут нас обманывать по поводу меда, потому что оно того не стоит". Более или менее в рынке по цене остаемся для потребителя, при этом обеспечиваем невероятную прозрачность. То есть проблему, которую сейчас решает государство, мы решаем для самих себя».

По данным Росстата, средняя потребительская цена килограмма меда в июне составляла 495 руб. Это на 14,5% выше, чем в июне 2024-го. Есть и еще одна деталь: Россельхознадзор утверждает, что 95% «алтайского меда» производится отнюдь не на Алтае. Игроки рынка говорят, что и «башкирский» мед часто не из Башкирии.

Станислав Крючков