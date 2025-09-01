В Беслане на три дня памяти трагедии в школе №1 перекроют движение транспорта

В Беслане временно ограничили движения автомобильного транспорта на время Дней памяти жертв террористического акта 1-3 сентября 2004 года в школе №1. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по Правобережному району.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В эти дни движение транспорта будет запрещено на участках дорог по ул. Заура Джибилова (от пер. Лермонтова до пер. Кооперативного) и по ул. Героев (от ул. Нартовской до СОШ №1).

Кроме этого, 3 сентября на время прохождения Крестного от СОШ №1 до мемориального кладбища «Город ангелов» движение приостановят на участках дорог по ул. Заура Джибилова (от СОШ 1 до ул. Нартовской) и по ул. Нартовской (от ул .Коминтерна до ФАД «Кавказ»).

Наталья Белоштейн