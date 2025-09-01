Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновской области участнице фестиваля выплатили компенсацию за травмирование на концерте

В Ульяновской области пострадавшей участнице фестиваля «С песней по жизни» выплатили 350 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за полученную на концерте травму. Об этом сообщает прокуратура региона.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации прокуратуры, руководство МУК «Культурно-досуговый центр» МО «Тереньгульский район» не обеспечило надлежащее состояние нестационарной лестницы, которая в зал со сцены. В результате 26 января одна из участниц фестиваля «С песней по жизни» зацепилась каблуком и упала. Ей поставили диагноз «перелом руки со смещением».

Руфия Кутляева