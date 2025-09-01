Идею возврата к 8-ми и 10-летнему школьному образованию поддерживают 44% ижевчан

44% ижевчан выступили за возвращение к системе 8-ми и 10-летнего школьного образования, в то время как 47% против, следует из опроса сервиса SuperJob. Среди родителей школьников поддержка идеи выше: 48% за и 31% против.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Поддержка инициативы среди мужчин составляет 47%, среди женщин — 41%. Среди родителей школьников гендерный разрыв более выражен: 50% отцов поддерживают идею, в то время как среди матерей этот показатель составляет 46%. Против инициативы высказались 26% отцов и 36% матерей.

Среди молодежи до 35 лет поддержку выражают только 32%, тогда как среди респондентов старше 45 лет — 67%. Горожане с зарплатой от 100 тыс. руб. поддерживают сокращение срока обучения активнее — 49% по сравнению с теми, кто зарабатывает меньше. Респонденты с высшим образованием также чаще поддерживают эту идею (48%) по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование (41%).