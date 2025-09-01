В Тольятти автомобиль влетел в частный детский сад

В Тольятти 30 августа произошло дорожно-транспортное происшествие возле дома № 35А на улице Ленина, где автомобиль протаранил ограждение частного детского сада. Об этом сообщили в региональном Главке.

Инспекторы установили и опросили очевидцев ДТП, собрали свидетельские показания и зафиксировали все детали случившегося. Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулем, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд. Медицинская помощь водителю не потребовалась.

«Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— заявили в полиции.

Алексей Алексеев