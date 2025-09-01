ФСБ задержала жителя Тамбовской области за помощь спецслужбам Украины

Жителя Тамбовской области заподозрили в оказании содействия украинским спецслужбам. О его задержании сообщила пресс-служба ФСБ.

По версии ведомства, мужчина установил контакт с украинской спецслужбой через мессенджер Telegram. По заданию куратора он достал из тайника части технического оборудования, предназначенного для «дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов».

На допросе мужчина сказал, что в октябре 2024 года с ним связался некий Александр из Украины. Он предложил россиянину заработок, «связанный с выполнением заданий». Его заверили, что надо будет извлечь из тайника «не запрещенные вещи» — технику или электронику.

Задержанный — 1987 года рождения, другие подробности о нем неизвестны. Следственный отдел ФСБ возбудил дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). По этой статье фигуранту грозит до восьми лет ограничения свободы.